Vagner Love, Galatasaray maçında yok

Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 62. dakikasında sakatlanarak sahadan ayrılan yıldız futbolcu Vagner Love, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının yıldızı Vagner Love, mücadelenin 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilyalı yıldızdan bugün kötü haber geldi. Üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Love’ın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.