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20 Kasım 2017 16:09

Vagner Love, Galatasaray maçında yok

Aytemiz Alanyaspor’un E.

Vagner Love, Galatasaray maçında yok

20 Kasım 2017 16:09

Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 62. dakikasında sakatlanarak sahadan ayrılan yıldız futbolcu Vagner Love, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının yıldızı Vagner Love, mücadelenin 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilyalı yıldızdan bugün kötü haber geldi. Üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Love’ın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.




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