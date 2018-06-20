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20 Haziran 2018 16:40

Vali Karaloğlu, DÖSİAD Yönetimi’ni ağırladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) Yönetimi’ni ağırladı.

Vali Karaloğlu, DÖSİAD Yönetimi’ni ağırladı

20 Haziran 2018 16:40


DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette DÖSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Vali Karaloğlu, yurt dışında yapılan iş formları ile DÖSİAD’ın Antalya’ya büyük katkı sağladığını belirtti. Karaloğlu, "Biliyorum ki bu ziyaretler ve yapılan ticari birliktelikler hem Antalya’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor hem de Antalyalı sanayici ve işadamlarımızın dünyadaki bir çok ülkede yeni yatırımlar ve birliktelikler sağlamasına vesile oluyor" dedi.


Vali Karaloğlu, bilişim ve yazılım sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, "Bilgiyi üreten gücün de sahibi oluyor. Türkiye olarak 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak yazılım endüstrisinin ülkemiz için stratejik bir milli mesele olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden iş dünyası yerli yazılımlar kullanıp işadamlarımız bilişim ve yazılım yatırımlarına yönelmelidir" diye konuştu.


Bu güne kadar 17 ülkede iş formları düzenlediklerini belirten Gültekin Gencer de DÖSİAD’ın bu farkındalığıyla birçok ülkede tanındığını belirtti.


Ziyaret sonrası DÖSİAD Başkanı Gencer ve Yönetim Kurulu, Vali Karaloğlu’na Döşemealtı halısı hediye etti.




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