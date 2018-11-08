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Vali Karaloğlu'ndan bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışma talimatı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu kurumlara bağımlılığı önleyici çalışmalar yapmaları talimatını verdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi


Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bağımlılığı önleyici hizmetler değerlendirildi. Vali Karaloğlu toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. Ayrıca kurumlardan bağımlılığı önleyici çalışmalar yapmalarını istedi. Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri sunum yaptı.



Terörden tehlikeli


Kurula seslenerek bağımlılığın çok ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, bağımlılığın toplumu içten içe çürüten, toplumsal bütünlüğümüzü, varlığımızı tehlikeye atan ve terörden bile daha tehlikeli olan bir bela olduğuna dikkat çekti. Bu tehlikeye karşı tüm kurumların üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmadığı ve birbirleriyle koordine şekilde hareket etmediği takdirde başarılı olunamayacağına işaret etti.


Bağımlılıkla mücadelede önleyici hizmetlerin çok önemli olduğunu belirten Karaloğlu “Çocuklarımızı, gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmalıyız. Bu belaya bir kere bulaşılınca kurtuluşu çok zor oluyor. Önemli olan çocuklarımızı hiç bulaşmadan muhafaza etmek, korumak. Bu noktada tüm kurum yetkililerinin bağımlılığa karşı hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Sadece Emniyet ve Jandarmaya değil Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüz başta olmak üzere tüm kurumlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. Hepimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşması ve özverili olması gerekiyor.” dedi.


Toplantıya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer de katıldı.

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