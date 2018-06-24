Yatağa bağımlı hastanın oy sandığı ayağına geldi

Kum Mahallesi Obalar mevkiinde ikamet eden yaklaşık 4 yıldan beri yatağa bağlı olarak yaşayan Ahmet Özdemir (78) mobil sandık uygulamasından faydalandı. Kumluca İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 8801 Nolu sandık görevlileri mobil sandık ile birlikte Kum Mahallesi Obalar mevkiinde oturan Ahmet Özdemir’in evine gitti. Prostat, şeker gibi birden rahatsızlığı olduğunu belirten Ahmet Özdemir, “Demokratik hakkım olan oy kullanma işlemimi yerine getirebilmem için devletimize müracaatta bulunduk. Devletim bana bu imkanı sağladı. İlçe Seçim Kurulu çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.