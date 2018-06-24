Yatarak tedavi gören vatandaşlar ambulanslarla sandığa taşındı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanmak isteyen ancak rahatsızlıkları nedeniyle hastanede ve evde yatarak tedavi gören vatandaşlar, ambulanslarla sandıklara taşınarak oy kullanmaları sağlandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yatarak tedavi gören ve evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaların talepleri doğrultusunda oy kullanmalarına yardımcı oldu. Evde ve hastanede tedavi gören hastalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından alınarak ambulansla oy verecekleri sandıklara taşındı. Oy verme işlemini tamamlanan hastalar, daha sonra alındıkları yerlere götürüldü.

“Vatandaşlarımıza destek olmak için buradayız”

Hizmet hakkında bilgiler veren hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, ”Evinde sağlık hizmeti alan, hastanemizde yatmakta olan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmak için buradayız. Vatandaşımızın doğal hakkı olan oy atma imkanını sağlamak için hastanemizde görevli personellerimiz bulunmaktadır. İstek doğrultusunda hastalarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.