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20 Haziran 2018 11:08

Yeni nesil pasaportlara Antalya’dan 2 görsel

Antalya Yivli Minare ve Alanya Kalesi görselleri yeni nesil pasaportlarda yer aldı.

Yeni nesil pasaportlara Antalya’dan 2 görsel

20 Haziran 2018 11:08


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri sonucu ikinci nesil pasaportlarda Türkiye genelinde yer alan toplam 20 fotoğraftan iki tanesi Antalya’dan seçildi. Antalya Yivli Minare ve Alanya Kalesi görselleri yeni pasaportlarda yer aldı. Tasarımı uzun süredir devam eden yeni nesil pasaporta sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık Yivli Minare ve Alanya Kalesi’ne aşina olacak.



Yeni nesil pasaport


İkinci nesil e-pasaportların dağıtımına 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlandı. Yeni pasaportlarda kişisel bilgilerin yer aldığı bölüm, polikarbon malzemeden imal edildi. Yeni nesil pasaportların mevcut pasaportlara göre daha güvenli, daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu ifade edildi.


Avrupa Birliği Vize Serbestliği kıstaslarından Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü - EAC) özelliğini de destekleyen yeni pasaportların, sahteciliğe karşı daha güvenlikli olduğu biliniyor. Yeni pasaportlarda Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerinin imajları yer alıyor.




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