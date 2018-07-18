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18 Temmuz 2018 09:26

Yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsü ve kuruyemiş yüklü midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı

18 Temmuz 2018 09:26


Kaza saat 04.40 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan Antalya’ya giden 31 FC 072 plakalı yolcu otobüsü Belediye kavşağından kontrolsüz çıktığı ileri sürülen kuruyemiş yüklü midibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs metrelerce savrulurken, ön kısmı hurdaya dönen otobüs ise güçlükle durabildi. Kazada, otobüs muavini ve midibüs sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yol kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular ise firma tarafından yönlendirilen bir başka otobüsle Antalya’ya gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




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