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20 Ağustos 2018 18:16

Yolda yürürken kalp krizi geçirip öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirerek yere yığılan 36 yaşındaki bir kişi, hayatını kaybetti.

Yolda yürürken kalp krizi geçirip öldü

20 Ağustos 2018 18:16


Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karasaz Sokak üzerinde meydana geldi. Yaya olarak ilerlediği sırada Nazım Kısacık’ın bir anda yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kısacık’a yaptıkları tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Kısacık’ın cesedi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morga konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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