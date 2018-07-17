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17 Temmuz 2018 15:22

Yoldan çıkıp sürüklenen motosiklet ters yönden gelen kamyonun altına girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı hız nedeniyle devrilerek sürüklenen motosiklet ters yönden gelen kamyonun altına girdi.

Yoldan çıkıp sürüklenen motosiklet ters yönden gelen kamyonun altına girdi

17 Temmuz 2018 15:22

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza Manavgat-Alanya D-400 karayolu kenarındaki yan yolda meydana geldi. Ulualan istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine gitmekte olan Ferdi E.’nin kullandığı 07 SAA 96 plakalı motosiklet, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilip sürüklenerek ters yönden gelen Tahir B.’nin kullandığı 07 LIC 24 plakalı vincin tamponuna çarparak altına girdi. Kazada ayağından yaralanan ve acı içerisinde feryat eden motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza yapan aracın yanı sıra 4 ayrı giriş yasağı tabelası bulunan yola giren onlarca araca ceza uyguladı.




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