Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Manavgat-Alanya D-400 karayolu kenarındaki yan yolda meydana geldi. Ulualan istikametinden gelip Sanayi Sitesi istikametine gitmekte olan Ferdi E.’nin kullandığı 07 SAA 96 plakalı motosiklet, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilip sürüklenerek ters yönden gelen Tahir B.’nin kullandığı 07 LIC 24 plakalı vincin tamponuna çarparak altına girdi. Kazada ayağından yaralanan ve acı içerisinde feryat eden motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza yapan aracın yanı sıra 4 ayrı giriş yasağı tabelası bulunan yola giren onlarca araca ceza uyguladı.