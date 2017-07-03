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03 Temmuz 2017 11:35

13. Dursun Akçam sanat günleri

Cuma günü başlayan 13.

13. Dursun Akçam sanat günleri

03 Temmuz 2017 11:35

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri Ardahan’da devam ediyor.


Etkinliğin ilk ayağı Edebiyatımızda Sözlü Kültürün Yeri oldu. Mahmut Temizyürek, Mazlum Vesek ve Alper Akçam’ın konuşmacı oldukları oturumda Mahmut Temizyürek Binboğalar Efsanesi adlı yapıtından örneklemeler yaparak Yaşar Kemal’in yaşamında ve yazınında sözlü kültürün yerini işaretleyen bir konuşma yaptı. Mazlum Vesek, konuşmasını Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Dursun Akçam kitaplarında sözlü kültürden edebiyat alanına aktarılmış örneklerle ördü.


Alper Akçam, insanlık tarihinde yazılı ve sözlü kültürün birbiriyle ilişkisini, Batı ve Doğu kültürleri arasındaki ilişkileri, günümüz Türk edebiyatında sözlü kültürün gücünü vurgulayan bir konuşma yaptı. Köy Enstitülü edebiyatçılarda sözlü halk kültüründen örneklerle konuşmasını tamamladı.


Günün ikinci etkinliği, Dursun Akçam ormanında fidan dikimi ve kır şenliği oldu. Davul zurna eşliğinde konuklar ve katılımcılar çeşitle halk oyunları oynadılar. Dursun Akçam ormanına temsili fidan dikimi yapıldı.


Günün son etkinliği tiyatro oldu. Alper Akçam’ın yörede anlatılan ve fıkralaştırılmış bir olaydan hareketle yazdığı Hey Atlılar Atlılar adlı oyunu Ardahan Bi’Nefes Tiyatro topluluğu sahneledi.




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