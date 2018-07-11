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11 Temmuz 2018 12:42

14. Dursun Akçam Kültür ve Sanat günleri başlıyor

Ardahan’da, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri cuma günü başlıyor.

14. Dursun Akçam Kültür ve Sanat günleri başlıyor

11 Temmuz 2018 12:42


Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, Dursun Akçam Kültür Evi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’nin 14’üncüsünü düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bölgemiz, özellikle de Ardahan çok zengin olan kültüre sahip. Bizde bu kültürümüzü, bu değerimizi tanıtmak istiyoruz. Ardahan’a Türkiye’nin bir çok yerinden etkinlik kapsamında insanlar gelecek. Her etkinlikte olduğu gibi gelen misafirlere Ardahan’ın kültürünü ve tarihini tanıtıyoruz. Misafirlerimiz, ayrılırken ’iyi ki geldik’ diyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü siyasetten uzak 40 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.




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