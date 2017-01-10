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10 Ocak 2017 09:17

23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi

23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi

10 Ocak 2017 09:17

Ardahan 23 Şubat Ortaokulu, Temel Eğitimde Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında il birincisi oldu.
23 Şubat ortaokulu 65.15 Okul ortalaması ile Ardahan da il birincisi oldu. Okul Müdürü Gökmen Aslankılıç, Veli, öğretmen, öğrenci ve okul yönetiminin dayanışma içinde olduğunu, ekip ruhu ile sorumlulukların paylaşıldığını ve disiplinli bir şekilde çalışmanın meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.
Aslankılıç, ’’2016-2017 Türkiye TEOG Ortalaması 58,69 olarak hesaplanmış 23 Şubat ortaokulu Türkiye Ortalamasının üstünde bir puan yakalamıştır. Bireysel olarak 120 sorudan 119’nu doğru yapan 23 Şubat Ortaokulu öğrencisi Egemen Erdoğan il genelinde birinci oldu. Öğretmenlerin ve velilerin ortak çabası sonucu 23 Şubat Ortaokulu Ardahan’ın marka okulu olmaya devam ediyor. Eğitim Üç unsuru olan bir olgudur. Veli, okul ve öğrenci üçünden herhangi biri üstüne düşeni eksik yaparsa başarı sağlanamaz. 23 şubat ortaokulunda üç unsurun koordineli çalışması sonucu başarı kaçınılmaz olmuştur.’’ Dedi.



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