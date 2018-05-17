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17 Mayıs 2018 11:33

4-6 yaş Kur’an kursunda yılsonu programı yapıldı

Ardahan Posof İlçe Müftülüğünde 4-6 Yaş Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler yılsonu kapanış programı yaptı.

4-6 yaş Kur’an kursunda yılsonu programı yapıldı

17 Mayıs 2018 11:33


Posof İlkokulu konferans salonunda düzenelenen programa İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İlçe Müftüsü Osman Güneş, daire amirleri, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.


İlçe Müftüsü Osman Güneş yaptığı konuşmada, Posof’un küçük bir ilçe olmasına rağmen duyulan ihtiyaç nedeniyle Kursu 2 yıl önce açtıklarını, ilerleyen süreçte daha geniş çevrelere ulaşmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.


Okunan ilahilerin ardından yapılan sema gösterisi ile program sona erdi.




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