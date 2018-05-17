4-6 yaş Kur’an kursunda yılsonu programı yapıldı

Posof İlkokulu konferans salonunda düzenelenen programa İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İlçe Müftüsü Osman Güneş, daire amirleri, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Müftüsü Osman Güneş yaptığı konuşmada, Posof’un küçük bir ilçe olmasına rağmen duyulan ihtiyaç nedeniyle Kursu 2 yıl önce açtıklarını, ilerleyen süreçte daha geniş çevrelere ulaşmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Okunan ilahilerin ardından yapılan sema gösterisi ile program sona erdi.