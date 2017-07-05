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05 Temmuz 2017 09:19

AK Parti Ardahan İl Teşkilatından Vali Bilmez’e ziyaret

AK Parti Ardahan İl Teşkilatı Vali Bilmez’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Ardahan İl Teşkilatından Vali Bilmez’e ziyaret

05 Temmuz 2017 09:19


Valiler kararnamesi ile Ardahan’a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez’e AK Parti Ardahan İl Teşkilatı tarafından hayırlı olsun ziyareti yapıldı.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Ardahan İl Genel Meclis Başkanı Tavittin Coşkun, Teşkilat ilçe başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve Ardahan İl ve İlçe Teşkilat yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Vali Bilmez’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.




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