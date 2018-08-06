AK Parti Ardahan İl Yönetimi için rekor başvuru

Yeni yönetimde kadınlar ve gençlere yer vereceğinin altını çizen Başkan Aydın, Ardahan’ın bütün dengelerini gözeterek iyi bir yönetim oluşturmak için özverili bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

25 kişilik AK Parti il yönetimine girmek isteyenler için 28 Temmuz tarihinde başlayan başvuru süreci 3 Ağustos günü saat 18.00 itibariyle sona erdi. Tüm ilçelerden İl yönetimine girmek için yaklaşık 150 kişinin CV’leri alındı. Başvuruda bulunanlar arasında 25 kişilik asil 13 kişilik yedek isim belirlendikten sonra onay için genel merkeze gönderilecek.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığına bir süre önce vekaleten bakan Mutlu Şanlıtürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakan Aydın atanmıştı.