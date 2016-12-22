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22 Aralık 2016 09:27

Ardahan eksi 30 derece

Ardahan eksi 30 derece

22 Aralık 2016 09:27

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan’da hava sıcaklığının gece eksi 30 dereceye kadar düşmesiyle dışarıda ipe asılan çamaşırlar dondu.
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan’da yaşamla mücadele zorlaştı. Köylü kadınların, kuruması için dışarıya astıkları çamaşırlar donarak buz tuttu. Kış ayının sert ve soğuk geçtiğini söyleyen Ardahan merkeze bağlı Dağevi Köyünde yaşayan yaşlı kadın, "Çok soğuk ve soğuklardan korunmak için fazla giyiniyoruz. Çamaşırlarımızı dışarıda kurutuyoruz. Kurumuyor ama dışarıda donuyor" dedi.
Dağevi Köyünde 2 metreyi aşan kar ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yaşamın zorlaştığını söyleyen köylüler, "Köylülerimiz malum bu zor şartlarda hayatlarını sürdürmektedirler. Allah halkımıza kolaylık versin. Ama güzel bir doğa var, güzel bir manzara ve insanlarımız bu şartlarda mücadelesine devam ediyorlar" ifadelerini kaydetti.



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