Ardahan’da AK Parti adaylarının karşılanmasında izdiham

24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti’den Ardahan milletvekili adayları, partililer tarafından Çamlıçatak mevkiinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

AK Parti’den milletvekili adayı olarak gösterilen Orhan Atalay ve Halil İbrahim Dursunoğlu için karşılama töreni düzenlendi. Çamlıçatak mevkiinde yaklaşık 450 araçlık konvoy ve çok sayıda partili tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan adaylar yaşanan izdihamdan dolayı zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı. Kendilerini karşılayan partililerle tek tek tokalaşan milletvekili adayları daha sonra uzun bir araç konvoyuyla şehir merkezinde tur attı. Parti önüne gelen Milletvekili adayları burada parti önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Parti binasının önünden halka hitap eden AK Parti Ardahan Milletvekili adayı Prof. Dr. Orhan Atalay, ’’2002’den bu yana Türkiye onlarca kat büyüdü, zenginleşti ve kendisine geldi. Savunma sanayisini kendisi güçlendirdi. Şimdi Türkiye’nin bu mucizesini izleyenler? önünü kesmezsek bunların, başını vurmazsak bunların, çelme takmazsak bunların, iç kaosa, kavgaya, kardeş kavgasına, darbelere maruz bırakmazsak bunları yarın bunların önü kesilmez, yarın bunların bileği bükülmez. Şayet Abdülhamit’i bir darbeyle devirmeselerdi biz 16 milyon kilometrekarelik topraklarımızı kaybetmeyecektik. Eğer darbe ile Abdulhamit tahttan uzaklaştırılmasayıdı Afrika’dan Kafkasya’ya, Güney Asya’dan Ethopya’ya kadar bu mazlum coğrafyanın sahibi olacaktık. Büyük devletlerin askerleri bizim coğrafyamızda cirit atmayacaklardı. Hesaplarını Kürdün, Türk’ün, Laz’ın, Çerkez’in, Arabın ve Azerinin kanı üzerinde kurmayacaklardı" şeklinde konuştu.

Atalay, "AK parti bir İddiadır, AK Parti bir davadır ve iddiamız düştüğümüz yerden kalkmaktır. Biz buradan kalkacağız, kuzeyin ve güneyin hainleri istemeseler de ayağa kalkacağız. Biz büyük Türkiyeyi eninde sonunda kuracağız. 24 Haziran sıradan bir seçim olmayacaktır. 2002’de iktidara geldik ve 2004’de darbeler başladı. 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, her yıl büyük bir çelme takıldı bu ülkeye, ama ham dolsun ki milletimiz büyük oyunu gördü. Milletimiz büyük davaya inandı ve milletimiz önderine güvendi. Ölümlerin üstüne yürüyerek, tankların karşısına dikilerek, yetmedi altına yatarak büyük oyunu bozduk. Şimdi yine 24 Haziran’da sıra ve 24Haziran’da bir daha yenilmemek üzere, bir daha düşmemek üzere ayağa kalkacağız. Bayrağımız bir daha indirilmemek üzere göndere çekilecektir" ifadelerini kullandı.