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16 Temmuz 2018 00:19

Ardahan’da Demokrasi Nöbeti ve Milli Birlik Yürüyüşü

Ardahan’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümünde, ülke genelinde olduğu gibi Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.

Ardahan’da Demokrasi Nöbeti ve Milli Birlik Yürüyüşü

16 Temmuz 2018 00:19


Kongre Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Kongre Binasında toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan atarak, Milli Egemenlik Parkına kadar yürüdü.


Ardahan’da düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Ardahan İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk’ün yanı sıra kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.


Kuran-ı Kerim’in okunduğu ve duaların edildiği programda, konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türk milleti, devletin ve milletin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bildiğini söyleyerek,


’’Türk milleti Malazgirt’te, Çanakkale’de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle birlikte gelmeyi başarmıştır. Günümüze geldiğimizde, 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, havadaki uçağa kafa tutan ruh aynı ruhtur. Bu ruh, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur.’’ Şeklinde konuştu.


Program daha sonra selaların okunması devam edecek.




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