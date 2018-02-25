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25 Şubat 2018 12:27

Ardahan’da kırağı kartpostallık manzara oluşturdu

Ardahan’da kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ardahan’da kırağı kartpostallık manzara oluşturdu

25 Şubat 2018 12:27


Ardahan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü. Soğukların etkili olduğu Ardahan’da kırağı düşen ağaç dalları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis, sabah saatlerinde doyumsuz manzara sunuyor. Oluşan kırağı ağaçları süslerken, doğayla bütünleşerek görsel bir kar şöleni oluşturdu.


Vatandaşlardan Atilla Alan, Bu eşsiz doğa güzelliğinin her yerde bulunmadığını söyleyerek, "Bugün Şubat ayının 25’i ve doğa güzelliği, aranıp ta bulunamayan bir memleket. Ardahan’ın özelliği de bu işte. Kışları soğuk, yazları serin geçen bir ilimiz. Doğu’da aranan ve bulunamayan bir ilimizdir Ardahan ve seviyoruz memleketimizi." şeklinde konuştu.




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