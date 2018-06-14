Ardahan’da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Ardahan’da Kaptanpaşa Muhtarı Efrail Yıldız tarafından tespit edilen çocukların yakınlarıyla birlikte katıldıkları program, Lezzet-i Kür Restaurant’da gerçekleştirildi. Çocukların çeşitli oyunlar oynadığı ve renkli etkinliklerin düzenlendiği programda, çocuklar iftar vaktine kadar gönüllerince eğlendi.

Yıldız, 3 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar programında yetim çocuklar ve yakınlarının ağırlandığını belirtti. Yıldız, "Anne ve babası hayatta olmayan, yaşları 5 ile 18 arasında değişen yaklaşık 30 çocukla iftar yemeğinde bir araya gelerek çocuklarımızla sohbet ettik, taleplerini dinledik ve çok güzel bir ortam yaşadık. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve bereket ayıdır. Biz Ardahanlılar olarak Ramazan ayını bu tür faaliyetlerle dolu dolu geçiriyoruz. Bu kapsamda bizim için büyük bir mutluluk olan yetim yavrularımızla birlikte olabilme bahtiyarlığını, bu kutlu çalışmaya gönül veren, yetimi kendi öz yavrusu olarak bilip gecesini gündüzüne katan kıymetli yetim dostu gönüllülerimizle, hayırsever bağışçılarımızla paylaşıyor, onlara teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi.

Yapılan açıklamanın ardından yetim çocuklara hediyeler takdim edildi.