Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 09:24

Ardahan’da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Ardahan’da Kaptanpaşa Mahalle Muhtarı ve hayırsever arkadaşları tarafından, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Ardahan’da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

14 Haziran 2018 09:24


Ardahan’da Kaptanpaşa Muhtarı Efrail Yıldız tarafından tespit edilen çocukların yakınlarıyla birlikte katıldıkları program, Lezzet-i Kür Restaurant’da gerçekleştirildi. Çocukların çeşitli oyunlar oynadığı ve renkli etkinliklerin düzenlendiği programda, çocuklar iftar vaktine kadar gönüllerince eğlendi.


Yıldız, 3 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar programında yetim çocuklar ve yakınlarının ağırlandığını belirtti. Yıldız, "Anne ve babası hayatta olmayan, yaşları 5 ile 18 arasında değişen yaklaşık 30 çocukla iftar yemeğinde bir araya gelerek çocuklarımızla sohbet ettik, taleplerini dinledik ve çok güzel bir ortam yaşadık. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve bereket ayıdır. Biz Ardahanlılar olarak Ramazan ayını bu tür faaliyetlerle dolu dolu geçiriyoruz. Bu kapsamda bizim için büyük bir mutluluk olan yetim yavrularımızla birlikte olabilme bahtiyarlığını, bu kutlu çalışmaya gönül veren, yetimi kendi öz yavrusu olarak bilip gecesini gündüzüne katan kıymetli yetim dostu gönüllülerimizle, hayırsever bağışçılarımızla paylaşıyor, onlara teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi.


Yapılan açıklamanın ardından yetim çocuklara hediyeler takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç