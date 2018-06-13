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13 Haziran 2018 10:37

Ardahan’daki ’Atatürk silüeti’ görülmeye başlandı

Ardahan’ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi Karadağ sırtlarında her yıl 15 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti erken belirmeye başladı.

Ardahan’daki ’Atatürk silüeti’ görülmeye başlandı

13 Haziran 2018 10:37

Atatürk’ün silüetini izlemeye gelen vatandaşlar özçekim yaptı.


İl dışından Damal ilçesine gelen vatandaşlar, dün saat 18.00 sıralarında Ata Mahallesi’ndeki Karadağ sırtlarında Atatürk silüetinin belirdiğini gördü. Her yıl 15 Haziran ile 5 Temmuz arasında görülen silüetin erken görülmesini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi anı cep telefonlarına kaydetti.


Silueti izlemek için seyir alanına gelen Özgür Murat Taştan, "Nihayet yine Damal’da Atatürk’ün silueti belirmeye başladı. Yaklaşık bir ay boyunca tüm Türkiye’deki herkesi Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini izlemeye ve seyretmeye bekliyoruz. Yine bizi onurlandıran, gururlandıran bir siluet ve merak eden herkesin buraya gelip görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


Ata Mahallesi sakinlerinden Ayşe nine ise, "Bulutlardan oluşuyor ve herkesi buraya bekliyorum. Her şey doğal olarak burada bitiyor. Atatürk de burada doğuyor. Görmek isteyenleri buraya bekliyoruz" dedi.


Atatürk silüeti ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığına gönderildi. Bu nedenle Damal ilçesinde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.




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