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15 Ağustos 2018 14:03

Ardahanlı esnaf dolar bozduyor

Ardahan’da esnaf ekonomik oyuna karşı sessiz kalmadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile kuyumcuya koştu.

Ardahanlı esnaf dolar bozduyor

15 Ağustos 2018 14:03


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısına kayıtsız kalmayan Ardahanlı esnaf, dolarlarını bozdurmak için kuyumcuya koştu. Dolarını bozduran Ardahanlı esnaf Metin Gümüş, "Ben Ardahan’ın küçük esnaflarından Metin Gümüş. Vergi mükellefi olarak basit usülden icraat yapmaktayım. ABD sadist duygu ve düşüncesine melül melül seyirci kalmak benim kanıma dokundu. Bu şuurla elimdeki bin 300 doları bozdurmak için tepkimi seve seve koydum. Çok değerli ülkem için elimden geldiği kadar bu ülke için ay yıldızlı bayrak için vatan için bu ülkeyi kazanıp da canlarını seve seve verenler için ben de canla başla bu vatanın bir evladı olarak Ardahan’dan hazırım. Paylaşırsan hayat güzeldir, birlik olursan diri olursun. Kısaca bu ülke kolay gelmedi bu günlere. Bu nedenle keşke demeden zaman geçirmeden herkesin kendine düşen sorumluluklarını Türk evladı olarak ve Müslüman evladı olarak yerine getirmesini saygılarımla talep ederim" dedi.




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