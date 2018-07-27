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27 Temmuz 2018 12:20

Arıların sıcak hava ile mücadelesi

Ardahan’da arıcılık yapan vatandaş sıcak havada arıların kovanı soğutma çabalarını görünce telefon kamerası ile bu anı kayda aldı.

Arıların sıcak hava ile mücadelesi

27 Temmuz 2018 12:20


30 yaşındaki Hayrettin Özer müstakil evinin bahçesinde 3 yıldır hobi olarak arıcılık yapıyor. Arılarını kontrole giden Özer kovan dışında bir grup arının kovana doğru toplu kanat çırpdığını gözlemledi. Hayrettin Özer arılarını bir süre izledikten sonra kovanın içindeki sıcaklık değerinin düşürülmesi için ariların bu çabasını telefonu ile kayda aldı.


Hayrettin Özer, "Görüyorsunuz arılar içeriyi serinletmeye çalışıyor. Kanatları adeta bir klima görevi görüyor, içerideki sıcak ve soğuk hava dengesini korumak için kanat çırpıyorlar. Mükemmel bir manzara." dedi.




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