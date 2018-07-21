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21 Temmuz 2018 09:58

ARÜ ve Atatürk Üniversitesi’nden ortak çalışma

TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu) BİGG ATA (Teknogirişim Sermaye Desteği Programı) 1.

ARÜ ve Atatürk Üniversitesi’nden ortak çalışma

21 Temmuz 2018 09:58

Aşama faaliyetleri programı kapsamında, Atatürk Üniversitesi Teknokent biriminde görevli Uzman İbrahim Semih Topçuoğlu’nun konuk konuşmacı olarak katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan’ın katıldığı toplantı, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. “Bi Fikrin mi Var ?” sloganıyla öğrencilere yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürme imkânı veren program, ilgiyle karşılandı. BİGG ATA programına kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, projesi kabul edilen öğrencilere toplam 150 bin TL hibe verileceği belirtildi. Üniversite öğrencileri başvurularını en geç 31.07.2018 tarihinde kadar http://biggata.atateknokent.com.tr web sitesi üzerinden yapmaları gerektiği ifade edildi.




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