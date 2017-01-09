ARÜ’de ebru kursu açıldı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde, geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacı ile ebru atölyesi açıldı. 6 Ocak 2017 tarihi Cuma günü gerçekleştirilen açılışa ARÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan, SKS Daire Başkanı Havva Vanlı, idari ve akademik personellerin yanı sıra öğrenciler katıldı. Açılan ebru atölyesinde Arş. Gör. Muharrem Yeni tarafından ebru kursları da verilmeye başlandı.

Atölyenin ilk kursiyeri ARÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan oldu. Prof. Dr. Doğan kendi elleriyle yaptığı ebruyu tarih ve imza atarak kurumaya bıraktı. Arş. Gör. Muharrem Yeni tarafından Prof. Dr. Doğan’a ebru sanatı yarışmasında dereceye girmiş bir ebru hediye edildi.