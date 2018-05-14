ARÜ’de yoğun yağış altında mezuniyet coşkusu

dönem mezunlarını verdi.

Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi önündeki alanda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Prof. Dr. Şeref Kılıç, Genel Sekreter Hadi Gergit, mezun olan öğrencilerin velileri ile akademik ve idari personeller katıldı. Ardahan Üniversitesi 2017-2018 eğitim öğretim yılını birinciklikle tamamlayan Çağdaş Türk Lehçeleri bölüm birincisi Songül Gökhan Çağdaş konuşmasında, dört yıl boyunca kendileri akademik anlamda başarılı birer birey olma yolunda katkılarının büyük olduğu hocalarına ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber gerçekleştirdiği açış konuşmasında, Ardahan Üniversitesinin bölgesel kalkınmada kritik rol oynayacağını ifade etti. Prof. Dr. Biber, "Ardahan Üniversitesi bu yıl 10’uncu yılını kutluyor. Bir Üniversite için 10 yıl çok bir zaman değil ama görüyorsunuz üniversitemizdeki coşkuyu, öğrencilerimizin üniversiteyi sahiplenmesini ve şükürler olsun bu yıl 8’inci mezuniyet yılımızı da bitirmiş oluyoruz. Üniversitemiz her geçen gün büyüyor, her geçen gün şehrin, bölgenin problemlerine katkılar sunmaya ve bu konuda kafa yormaya devam ediyor. İnşallah bölgesel kalkınmada kritik rol oynayacağız. Ardahan Türkiye’nin en küçük illerinden birisi ama Üniversite Türkiye’nin en iddialı Üniversitelerinden birisi olacak. Bunu çok iddiayla söylüyoruz. Önümüzdeki yıllar önümüzdeki dönemler, Ardahan Üniversitesinin bölgesel kalkınmada örnek üniversitelerinden birisi olacak inşallah." dedi.

Ardahan Üniversitesi trans Kafkas bölgesinin kapısı ve Türkiye’yi Gürcistan’a yolumuzu açan en önemli ve en kritik kapı olduğunu ifade eden Rektör Biber, "İki tane kara hudut kapımız var. Bir tane tren yolu kapımız yeni açıldı. Bu anlamda Ardahan Üniversitesi bölgesel, bilimsel geçişler, kültürel geçişler, öğrenci geçişleri için Türkiye’nin kritik rol oynayan stratejik bir üniversitesi. Bu anlamda biz de bölgesel rol oynamaya çalışıyoruz. Bölge üniversitelerinden öğrenci almaya, buradaki üniversitelerle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok sayıda yabancı öğrencimiz var. Çok sayıda öğretim üyemiz var ve bizde eğitim öğretim hizmetlerine katılan öğrencilerimiz var. Ama en önemlisi Ardahan Üniversitesinin Bölgesel kalkınmada pilot üniversite olmayı başarabilmesidir. Bunun için sizin aracılığınızla bir çağrı yapmak istiyorum. YÖK’e bir teklifte bulunduk? Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi şu anda YÖK’te ve Kalkınma Bakanlığından da olumlu görüşle YÖK’e iletildi. Bu konuda inşallah en kısa zamanda bu Enstitünün geçmesiyle biz bölgenin tarımına, hayvancılığına, ’Kaz önemli bir parametre, Kafkas arı ırkı önemli bir parametre’ ve bu konulara yönelik bunların üzerine bilimsel araştırmalar yapmak istiyoruz. Üniversitemizin bölgeye, şehre el uzatmasının önemli bir aracı olacak tarım ve hayvancılık üniversitesi. Bu konuda Ardahan’ımızın desteğini, hükumetimizin desteğini ve YÖK’ün bu konuda bize destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim öğretim yılı sonrasında dereceye giren öğrenciler ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından mezuniyet kütüğüne mezuniyet plakası çakıldı. Dereceye giren diğer öğrencilere üniversite yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Mezuniyet belgelerinin öğrencilere verilmesinin ardından mezun öğrenciler hep birlikte keplerini atarak mezuniyet sevinçlerini yaşadılar. Programın sonunda öğrenciler ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Mezuniyet törenine Uğur Işılak konseriyle devam etti.