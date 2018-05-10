Başkan Köksoy yıl yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Köksoy, açıklamasında; “2018 yılı yol yapım programı içerisinde, Ardahan Devlet Hastanemize giden 20 metre eninde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda çalışmamız başlamıştır. Bugün daha önce imarını ve imar kanununun 18. Maddesi çerçevesinde uygulamasını gerçekleştirdiğimiz bu alanda yol temel kazısı devam etmektedir. Gördüğünüz gibi nebati toprakları kazınmış ve diğer yol temel malzemeleri hemen akabinde kanalizasyon, su ishale hatları ile birlikte aydınlatması vb altyapıları, tamamlanarak yolumuzun üst yapısına geçerek inşallah bu yıl hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

Yolun tamamlandığında Hastaneye özellikle kış aylarındaki ulaşım çift şerit, daha konforlu yol güzergahı olacağını dile getiren Başkan Köksoy, “Hemşerilerimizin hastanemize ulaşımı için iyi bir güzergah olacaktır. Tüm ilçelerimizin, köylerimizin, hatta komşu il ve ilçelerimizden gelen vatandaşlarımızın çok rahat ulaşabileceği yüksek standartlı bir yola kavuşmuş olacağız. Aynı zamanda bu yol Kars, Erzurum çevre yolu ile bağlantılı olduğu için, bu güzergahtaki acil hasta ulaşımlarına da önemli bir fayda oluşturacaktır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.