Başkan Köksoy’dan Kadir gecesi mesajı

Başkan Köksoy mesajında şu ifadelere yer verdi: “Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinç ve heyecanını bir arada yaşıyoruz. Kur’an-ı Kerim’in ilk olarak dünya semasına indirildiği Kadir Gecesi en değerli ve feyizli gecedir.

İslam dünyası adına büyük önem taşıyan Ramazan Ayını bu yıl Kudüs’te İsrail katliamıyla geçiriyor olmamız dolayısıyla bir tarafımız buruk. Allah oradaki kardeşlerimizde yardımcısı olsun.

Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kadir Gecesinin, Ardahanlı hemşerilerim ve ülkemiz başta olmak üzere, İslam dünyasına ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum.”