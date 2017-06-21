Başkan Köksoy’un Kadir Gecesi mesajı

Başkan Köksoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan-ı Şerife veda ediyoruz. Veda ederken de bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini karşılıyoruz. Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk Kadir Gecesini iki cihan saadetinize vesile kılsın. Milletimize, devletimize, insanlığa hayırlar getirsin. İslam âlemine dirlik düzenlik ihsan eylesin. Her türlü kaos ve kargaşadan uzak, barış ve huzur dolu geleceğe vesile kılsın. Başta siz kıymetli Ardahanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin, huzur içinde Ramazan Bayramına erişmelerini diliyorum."