Başkan Köksoy’un yeni yıl mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Köksoy, mesajında; “ Bir yeni yıla daha Ardahan olarak huzur ve güven ortamı içinde girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde ve ilimizde huzur ve güvene katkı yapan başta Sn. Valimiz ve tüm yöneticilerimiz olmak üzere güvenlik kuvvetlerimize, halkımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

2016 Yılında cereyan eden terör saldırıları ve hainlerin 15 Temmuz’daki kalkışması, milletimiz tarafından gerekli cevap verilerek bertaraf edildi. Bu yönüyle birliğin, dayanışmanın bilinçli ve uyanık olmanın önemini hatırlatan bir yıl oldu. Yaşanan bu hadiseler ve terör odaklarının hain saldırı ve planları, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını hain emellerinin aksine daha da kuvvetlendirdi.

Belediye olarak 2016 yılında; kanalizasyon altyapısı, yağmursuyu şebekesi, kentsel dönüşüm, yaşayan kayalıklar şelale projesi, alt yapısı biten yolların beton kilit parke,sıcak asfalt ile yapımları, Hayvan Borsası Projesi ve AVM inşaatı gibi büyük hizmetlerin çalışmalarında büyük mesafe alınmıştır. Ayrıca içinde bulunduğumuz kış mevsiminin olumsuz etkileriyle belediyemizin tüm araçları ve ekipleri mücadelesini sürdürmektedir.

2017 Yılında ise şehirlerarası otogarın, Rahvan at yarışlarının pist alanının, Katı atık projesinin, Kesimhanenin, Kapalı otoparkın, Yaya köprüsünün, Yeni kentsel dönüşüm projesinin, Hasan Sabri Paşa Kışlasının park ve meydana dönüştürülmesinin, Yeni yol yapım inşatlarının başlatılacağı yıl olacaktır.

2017 ve gelecek yıllarda da ucuz yaklaşımlardan uzak ve istismarlara pirim vermeyerek, Ardahan’ımızın ve çocuklarımızın geleceğine yönelik faydalı hizmet ve projelerin uygulamasının mücadelesi içinde geçeceğini hemşerilerimle paylaşmak istiyorum.

Bu doğrultuda şehrimiz, sosyal, kültürel, estetik ve turizme yönelik projelerin uygulandığı yerel ve tarihi değerlerin öne çıkarıldığı, büyük hizmetler ve projeler planlanmış olup uygulamaya geçilme sürecini birlikte yaşayacağız.

Bu vesile ile ülkemizdeki huzur ve istikrarın kardeşlik atmosferinin hakim olacağı inancıyla, ülkemizin etrafında seyreden savaşın çatışmaların, mağduriyet ve mazlumiyetlerin son bulması ile başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere kamu çalışanlarının, yerel yöneticilerin, hemşerilerimizin, halkımızın, milletimizin sağlık ve huzurla bir yeni yıl ve yıllar geçirmelerini diler, bizlere bu coğrafyayı vatan olarak bırakan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.