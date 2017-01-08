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08 Ocak 2017 13:58

Buz tutan Çıldır gölünde kızağa takılı atlar kavga etti

Buz tutan Çıldır gölünde kızağa takılı atlar kavga etti

08 Ocak 2017 13:58

Ardahan’da, soğuk hava sebebiyle yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğrarken, kızağa takılı iki atın kavgası da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doğu Anadolu’da bir süredir etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi yaklaşık 65 santimetrelik buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunu fırsata dönüştürüp gezmek ve dinlenmek amacıyla göle gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, atlı kızaklar ile göl üzerinde tur atıp, eğlenceli anlar yaşadı.
Kızağa takılı iki atın kavgası da cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre göl üzerinde kızağı çeken atlar daha sonra birbirleriyle kavgaya tutuştu. Şahlanarak birbirlerini ısıran atlar yaklaşık 5 dakika kavga ettikten sonra sakinleştiler.



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