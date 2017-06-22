CHP Ardahan teşkilatı mensupları oturma eylemi yaptı

CHP İl Başkanlığı’nda toplanan partililer, ellerinde ’adalet’ yazılı pankartlarla Milli Egemenlik Parkı’na kadar yürüdü. Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne destek olmak için partililer burada oturma eylemi yaptı. Grup adına açıklama yapan CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, "Sayın Genel Başkanımızın 15 Haziran günü Ankara Güven Parktan başlattığı Adalet yürüyüşü 8. Gününe ulaştı, yürüyüş her gün büyüyerek devam etmektedir. Bizlerde burada bugün Genel Başkanımızın başladığı kutlu mücadeleye destek vermek için buradayız. 15 yıllık AKP iktidarı döneminde Cumhuriyetin temel değerleri ve kuruluş felsefesinden uzaklaşılarak, başta Adalet ve yargı olmak üzere kurumsallaşmış bütün değerlerle oynanmıştır. Geldiğimiz son durumda Adaletsizliğin yoğun olarak toplumun bütün kesimlerini etkilemiştir, pek çok insan hangi suçtan, ne sebeple açığa alındığını ve görevden neden uzaklaştırıldığını bilmemektedir. İşini, aşını ve yaşamını onuruyla kazanıp çalışmak isteyen demokratik koşullarda mücadele eden tüm emekçiler, eğitimciler, basın mensupları, kadınlar demokrasi mücadelesinde bulunan tüm yurt severler adına 109 gündür açlık grevinde bize çığlık olan bizlere insanlığımızı hatırlatan direnmekle kazanılacağını gösteren Nuriye ve Semih için Adalet istiyoruz, bütün halkımız için Adalet istiyoruz, herkes için Adalet istiyoruz. Adalet Hak-Hukuk arayışımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye kararlıyız." dedi.