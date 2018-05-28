CHP’li adaylara Ardahan’da coşkulu karşılama

24 Haziran genel seçimlerinde CHP’den Ardahan milletvekili adayları, partililer tarafından Çamlıçatak mevkiinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

CHP’den milletvekili adayı olarak gösterilen ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Öztürk Yılmaz ile ikinci sıra adayı Eczacı Yunus Dündar için karşılama töreni düzenlendi. Çamlıçatak mevkiinde yaklaşık 250 araçlık konvoy ve çok sayıda partili tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan adaylar partililerle tek tek tokalaştı. Milletvekili adayları daha sonra uzun bir araç konvoyuyla şehir merkezinde tur attı. Parti önüne gelen Milletvekili adayları CHP Ardahan İl Başkanlığı önünde seçim otobüsünde halka hitap etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Bu seçim normal bir Milletvekilliği veya Cumhurbaşkanı seçimi değildir. Bu seçim Türkiye’de diktatöryay’la demokrasi arasında bir seçimdir. Eğriyle doğru arasında bir seçimdir. Türkiyeyi yıpratmak isteyenlerle Türkiyeyi ayağa kaldırmayı isteyenler arasında yapılan bir seçimdir. Bu seçim vicdanı olanlarla vicdanı kör olanlar arasında yapılan bir seçimdir. İnsanların bütün haysiyetlerini ayaklar altına alan medyadan, sokaktan elde etmiş oldukları güçle bütün insanları aşağılayan bu zihniyetin artık gitme zamanı geldi. Son 24 günde dinamik bir şekilde çalışırsak Türkiye’de bir tarih başlayacak. İlk defa Demokrasi gerçek bayrağına sahipleri tarafından göklere çıkartılacaktır. Çünkü bizim demokrasimizi, elde ettiğimiz değerleri yıprattılar. Şimdi biz onu tekrar geri almak istiyoruz ve geri kazanmak istiyoruz.’’ dedi.

Aranızdaki husumeti bitirin

Partililer arasındaki husumetin son bulmasını da isteyen Yılmaz, ’’Aranızdaki husumeti sakın ola seçime karıştırmayın. Bu normal bir seçim değildir. Bu seçim hakikaten Demokrasinin oylandığı bir seçimdir. Burada adayların elbette önemi var. Ama en önemli şey ülke meselesidir, memleket meselesidir, yurt meselesidir. Türkiye’de Demokrasiyle mi yönetileceğiz yoksa bu diktatöryayla mı yönetileceğizin tercihidir bu. Onun için aranızdaki husumeti bitirin.’’ şeklinde konuştu.