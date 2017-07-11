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11 Temmuz 2017 15:07

Çıldır Belediye Başkanından Festivale Davet

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu bu yıl 16.

Çıldır Belediye Başkanından Festivale Davet

11 Temmuz 2017 15:07

sı yapılacak olan Uluslar Arası Çıldır Göl Festivaline herkesi davet etti.


22 Temmuz cumartesi günü Çıldır Gölü Akçakale adasında düzenlenecek olan 16. Uluslar Arası Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenlik´i Anma Paneline sayılı günler kala Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tüm yöre halkını festivalde buluşmaya davet etti.


Başkan Azizoğlu yaptığı açıklamada “ Bu yıl 16. sını düzenleyeceğimiz Çıldır Göl festivalimize gerek bölgemizdeki, gerekse gurbette yaşayan bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Son iki yıldır ülkemizde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle gerçekleştiremediğimiz festivalimizde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinlikler olacak. Festivalimiz 22 Temmuz cumartesi günü Aşık Şenlikin senpozyumu ve Aşık Şenlik Anıt mezarı ziyaret edilmesinin ardından her yıl olduğu gibi bu yılda Akçakale adasında birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleşecek. Son iki yıldır gerçekleştiremediğimiz festivalimizi herkesin çok özlediğini biliyorum. Bizde bunun heyecanını taşıyoruz. Vatandaşlarımıza unutamayacakları, büyük keyif alacakları bir festival yaşatmak için büyük titizlikle çalışıyoruz. 22 Temmuz cumartesi günü Çıldır Belediyesi önünden ücretsiz servislerimiz festival yerine halkımızı taşıyacaktır" dedi.




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