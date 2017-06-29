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29 Haziran 2017 16:03

Çıldır Gölü’nde su sporları şenlikleri

Çıldır Gölü, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Su Sporları Şenliklerine ev sahipliği yapacak.

Çıldır Gölü’nde su sporları şenlikleri

29 Haziran 2017 16:03


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2 Temmuz 2017 Pazar günü Çıldır Gölü’nde düzenlenecek “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Kars’a gelecek.


2 Temmuz 2017 tarihinde Çıldır Gölü’nde kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve Su Sporları Şenlikleri öncesi Vali Rahmi Doğan, Çıldır Gölü kenarına yapılan ve tamamlanma aşamasına gelen Kütük Ev, Göl kenarına kurulan İskele ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın talimatıyla Çıldır Gölü’ne getirilen Tekne de incelemelerde bulundu.


Uzun yıllar ihmal edilen Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, bakan Ahmet Arslan ile birlikte hayat bulmaya başladı. Etrafında ağaç bulunmayan Çıldır Gölü’nde önce Kütük Evi’in yapımına başlandı. Ardından Bakan Ahmet Arslan’ın talimatlarıyla iskele yapıldı. Çıldır Gölü tarihinde ilk kez yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yıllarca unutulan ve etrafına çivi dahi çakılmayan Çıldır Gölü, Kütük Evi, sosyal tesisleri, iskelesi ve teknesiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.


Öte yandan Çıldır Gölü’nde incelemelerde bulunan Vali Rahmi Doğan, UDHB Ahmet Arslan’ında katılacağı 2 Temmuz’da Çıldır Gölü’nde kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve Su Sporları Şenliklerine tüm vatandaşları davet etti. Çıldır Gölü’ndeki etkinliklere katılacak vatandaşlar için Hükümet Konağı önünden ücretsiz servisler kalkacak.




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