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10 Ocak 2017 12:20

Çıldır İlçe Müftülüğü Yeni Görünüme Kavuştu

Çıldır İlçe Müftülüğü Yeni Görünüme Kavuştu

10 Ocak 2017 12:20

Çıldır İlçe Müftülüğü hizmet binasının bakım çalışmaları tamamlandı.
Yaklaşık üç ay önce dış cephesinin bakım ve onarımına başlanan Çıldır İlçe Müftülüğü hizmet binası tamamlanarak yeni görünümüne kavuştu. Yoğun bir çalışmadan sonra bakım ve onarımı tamamlanan İlçe Müftülüğü hizmet binası yeni çehresi dikkatleri çekerken vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe Müftülüğünü ziyarete gelen vatandaşlar hizmet binasının yenilenen yüzünün ilçeye yakışır şekilde olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.



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