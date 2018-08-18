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18 Ağustos 2018 12:18

Çıldır Otogarı yeşillendi

Çıldır otogarında yeşil alan çalışması yapıldı.

Çıldır Otogarı yeşillendi

18 Ağustos 2018 12:18


Çıldır Belediyesi tarafından iki yıl önce yapılan Çıldır Otogarı ilçenin en önemli sorunlarından birini ortadan kaldırmıştı.


Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu tarafından iki yıl önce yaptırılarak hizmete açılan Çıldır Otogarı otobüsleri şehir içinden dışarı taşıyarak şehir içinde yaşanan trafiği rahatlatmıştı. Ardahan ve tüm ilçelerinde de örnek olarak gösterilen Çıldır Otogarına, otogar esnafı da son derece ilgi gösteriyor.


Çıldır merkezde yapılan sentetik çim sahadan artan çimleri Çıldır Otogarının kaldırımına dizen esnaf otogara güzel bir görünüm kattılar. Kaldırımları yeşillenen Çıldır Otogarı yolcular tarafından da büyük beğeni topladı.




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