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16 Haziran 2017 09:36

Çıldır PTT personelinden mavi destek

Çıldır PTT müdürlüğünde görevli olan Faruk Öztürk toplamış olduğu mavi kapakları ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Çıldır PTT personelinden mavi destek

16 Haziran 2017 09:36


Çıldır PTT personeli olarak görev yapan Faruk Öztürk şahsi gayretleri sonucu toplamış olduğu 30 kilo gram mavi kapağı kargo ile Omurilik ve Felçliler Derneğine gönderdi. Öztürk gazetemize yapmış olduğu açıklamada, "Yaklaşık 6 aydır mavi kapak topluyorum. Toplamış olduğum mavi kapaklar 30 kilograma ulaştı. Sosyal sorumluluk çerçevesinde birilerine toplamış olduğum mavi kapakları ihyaç sahiplerine umut olması için Omurilik ve Felçliler Derneğine gönderdim. Toplamış olduğum mavi kapaklarda bana destek olan Çıldır halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.




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