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14 Eylül 2017 12:33

Çıldır Yıldırımtepe Mahallesi kamera Sistemi İle İzlenecek

Çıldır Yıldırımtepe mahallesi artık kamera sistemi ile izlenecek.

Çıldır Yıldırımtepe Mahallesi kamera Sistemi İle İzlenecek

14 Eylül 2017 12:33


Çıldır Yıldırımtepe mahallesi yaşanacak olumsuz olayların önüne geçmek için kamera sistemi ile izlenecek. Yıldırımtepe mahalle muhtarı Varidet Aktemur tarafından Yıldırımpete mahallesine kamera sistemi kurularak mahalle 24 saat izleme altına alındı.


Yıldırımtepe mahallesine kurulan kamere sistemi ile ilgi açıklamalarda bulunan Muhtar Aktemur "Mahallemiz konum olarak dere içerisinde etrafı dağlık bir bölge. Ayrıca mahallemiz sınırları içerisinde bulunan Şeytan kalesi ve Karaçay kanyonu ilede turistik bir mahalle. Kurmuş olduğumuz kamera sistemi ile hem yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarının önüne geçmek, hemde turistik bir yer olan kalemizin etrafını definecilerin kaçak-göçek kazmasını engellemeyi amaçlıyoruz. Taktırmış olduğumuz kameralarla mahallemiz 24 saat son derece yüksek çözünürlükle izlenecek. Yapmış olduğumuz bu uygulama ile hem mahalle halkımız kendilerini daha güvende hissedecek, hemde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız" dedi.




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