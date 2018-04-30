Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:29

Çıldır’da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar yapılacak

Çıldır da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar düzenlenecek.

Çıldır’da Gençlik Haftası münasebetiyle yarışmalar yapılacak

30 Nisan 2018 15:29


Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası münasebetiyle Çıldır’da da çeşitli yarışmalara düzenlenecek.


Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada “ Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürlüğü olarak Gençlik Haftası münasebetiyle gençlerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştireceğiz. 10 Mayıs 2018 tarihinde kros yarışması, 11 Mayıs 2018 tarihinde satranç turnuvası, 14 Mayıs tarihinde ise mangala turnuvası yapılacaktır. Yapılan faaliyetlerde dereceye giren sporcularımıza 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığınca çeşitli hediyeler verilecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç