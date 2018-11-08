Çıldır'da Halk Koşusu yapıldı

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, vatandaşın ve kamu kurumlarda çalışanların arasındaki iletişimin saygı sevgi ve dostluğa dönüşmesi için "Yurtta birlik Dünyada'da barış için Atatürk'ü Anma" Halk koşusu 80 kişinin katılımıyla yapıldı.

Halk koşusuna Çıldır kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kaymakam İmamoğlu yaptığı açıklamada "Bu koşunun amacı her yaşta vatandaşımızın spor yapmasına vesile olmak ve dostluk ile sevgiyle koşmaktadır" dedi.

Dereceye giren sporculara Çıldır kaymakamı Bedirhan İmamoğlu tarafından ve Çıldır belediye başkanı K. Yakup Azizoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.