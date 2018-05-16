Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 09:41

Çıldır’da Teknoloji Tasarım Sergisi

Çıldır Yatılı Bölge Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri Güllü Karaoğlan, Halime Yağcı, Seda Küçük öğrencileri ile yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergi düzenleyerek bir araya getirdi.

Çıldır’da Teknoloji Tasarım Sergisi

16 Mayıs 2018 09:41


Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okulu halı sahasında düzenlenen sergide 7 ve 8 sınıf öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları sergiledi. Öğrenciler, öğretmenler, kurum amirlerinin de katıldığı sergi ilgi gördü. Sergilenen çalışmalar arasında en çok ilgi çeken çalışmalar arasında keçeden yapılmış kapı süsü ve küçük cüzdanlar oldu.


Teknoloji ve Tasarım bölümü öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Güllü Karaoğlan, "Öğrencilerimizle birlikte yıl boyunca bir çok çalışma yürütüyoruz. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler getirebilme, yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme, iş yapmanın hazzını ve gururunu duyabilme, işi isteyerek ve zevkle yapabilmesi gibi kişisel özelliklerini ön plana çıkarması yönünde çalışmalar yürüttük. Bu sergimizde emeklerini sergileyen öğrencilerime ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç