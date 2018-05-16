Çıldır’da Teknoloji Tasarım Sergisi

Çıldır Sezgin Yolcu Orta Okulu halı sahasında düzenlenen sergide 7 ve 8 sınıf öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları sergiledi. Öğrenciler, öğretmenler, kurum amirlerinin de katıldığı sergi ilgi gördü. Sergilenen çalışmalar arasında en çok ilgi çeken çalışmalar arasında keçeden yapılmış kapı süsü ve küçük cüzdanlar oldu.

Teknoloji ve Tasarım bölümü öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Güllü Karaoğlan, "Öğrencilerimizle birlikte yıl boyunca bir çok çalışma yürütüyoruz. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler getirebilme, yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme, iş yapmanın hazzını ve gururunu duyabilme, işi isteyerek ve zevkle yapabilmesi gibi kişisel özelliklerini ön plana çıkarması yönünde çalışmalar yürüttük. Bu sergimizde emeklerini sergileyen öğrencilerime ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.