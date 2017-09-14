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14 Eylül 2017 16:21

Çıldır’daki örtü yangını güçlükle söndürüldü

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıldır’daki örtü yangını güçlükle söndürüldü

14 Eylül 2017 16:21


Edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi Çankaya Mahallesi’nde Karaçay Kanyonu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bölgeyi sardı. Çıldır Belediyesi ve Çıldır Tabur Komutanlığına ait yangın söndürme araçları ve personeli vakit kaybetmeden olay yerine intikal ederken, Çıldır Belediyesinin yaptığı anonslar sonucu duyarlı vatandaşlar da ellerine kazma kürek alarak yangını söndürmek için seferber oldu. Arazinin elverişsiz olması nedeniyle itfaiye araçları bazı bölgelere giremeyince yangının kontrol altına alınması saatler sürdü. Yaklaşık 5 saat süren yangın, vatandaşların gayretleri sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 bin dönümlük alan zarar gördü.




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