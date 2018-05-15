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15 Mayıs 2018 12:18

Çıldırlı Öğrenciler kodlama öğreniyor

Çıldır Sezgin Yolcu İlköğretim Ortaokul öğrencileri bilgisayara bağlı robot yardımıyla kodlama yaparak yazılım yazmayı öğreniyor.

Çıldırlı Öğrenciler kodlama öğreniyor

15 Mayıs 2018 12:18


Çıldır Sezgin Yolcu İlköğretim Ortaokuluna Çıldır Manşet Gazetesi tarafından bilgisayar üzerinde kodlama yapan robot hediye edildi.


Çıldır Sezgin Yolcu İlköğretim Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin yardımıyla, “Mahmut” ismini vermiş oldukları robota bilgisayar üzerinden görev vererek "code.org, scratch ve small basic" programlarıyla kod (elektronik cihazlarda programlama dillerinde, belirli bir işi yapmak üzere yazılan söz dizimi) yazmayı öğreniyor. Öğrenciler robota bilgisayar aracılığıyla yaptırmak istedikleri hareketleri kodlayarak yön veriyor. Kod yazma becerileri gelişen öğrenciler, kendi internet sitelerini oluşturarak, günlüklerini, edindikleri bilgi ve becerilerini paylaşma imkanı bulabilecekler.


Çıldır Sezgin Yolcu İlköğretim Ortaokul müdürü Serhat Dursun yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilerin robot ve sensörleri kullanarak konuları somut bir şekilde öğrenmelerini, bilgiyi keşfetmelerini amaçladıklarını bildirdi.


Düşünen ve problem çözen bireyler yetiştirmek için 21. yüzyılın en önemli becerisinin programlama olduğunu dile getiren Dursun “ "Örneğin, Twitter 6 tane Türk Hava Yolları yapıyor. Whatssap´ın değeri 20 milyar dolar. Google,Facebook ve diğerleri ise 500 milyar dolardan fazla değere sahip. Bu bakımdan öğrenciler kodlama programını öğrenirlerse biz gelişen bir ülke olma yolunda ilerleyebiliriz, aksi takdirde öğrencilere kodlamayı, düşünmeyi öğretmezsek gelişmemiz de mümkün olmaz. Bu nedenle öğrencilerin kodlamayı öğrenmesi çok önemli, çünkü gelecek kodlamada. Kodlama yapan ülkeler artık gelişmiş ülkeler arasına girmektedir. Öğrencilerimize bu imkanı sunan Çıldır Manşet Gazetesine ve imtiyaz sahibi Mahmut Ahmet Vural´a okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.




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