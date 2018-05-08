Çoban evleri muhtarlara teslim edildi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü kampusunda düzenlenen törende çobanların konaklaması için temin edilen taşınabilir evler köy muhtarlarına teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hayvancılık bölgesi olan Ardahan’da bu projenin uygulanmasının önemli olduğuna işaret ederek, projenin, bölgede hayvancılığın gelişmesine ve verim artışına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Güneş enerjili seyyar çoban evininin tam donanıma ve konfora sahip olduğuna işaret eden Vali Bilmez, ’’Karavanın içerisinde duşakabin, mutfak tezgahı, katlanır masa, elektrik sitemi, su tertibatı, 100 litrelik su deposu var. Yaylalarda hayvancılık yaparak ailelerinin geçimini sağlayan çobanlarımızın artık sıcak bir yuvası oldu. Çobanlarımızın her türlü konforunu düşünerek seyyar karavanlara kavuşturduk. Çobanlarımıza sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.’’ dedi.

Köy muhtarları ise köylerin önemli bir ihtiyacının giderildiğini ifade ederek bu nedenle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür ettiler.