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13 Ağustos 2018 16:41

Dolarını bozdurana konut poliçesi bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrasında esnafın düzenlediği çeşitli dolar bozdurma kampanyalarına Ardahan esnafı da eklendi.

Dolarını bozdurana konut poliçesi bedava

13 Ağustos 2018 16:41

Ardahan merkezde bir sigorta şirketi dolar bozdurma kampanyası gerçekleştirdi ve dolarını bozdurana konut poliçesini hediye etti.


Dolarını bozdurup dekontunu sigorta şirketine getiren herkese, konut poliçesi ücretsiz olarak yapılacak. Kampanyanın başladığını belirten sigorta şirketi sahibi Aytaç Ulutaş, Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Gün birlik günü, siyaset yapma günü değil diyerek, Dolarını bozup getirene konut poliçesinin sigorta şirketi tarafından hediye edileceğini ifade etti.


Ulutaş, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için bizim de küçük bir katkımız olsun dedik. Bu ülke hepimizin ve biz de küçük esnaf olarak elimizden gelen her şeyi yaparak elimizi taşın altına koyduk. Hepimiz bu vatana sahip çıkmalıyız ve dış güçlerin bu oyununu bozmalıyız. Bu nedenle biz de devletimize ve ekonomiye katkı sunmak için dolarını bozdurup dekontunu getirene konut poliçesini ‘Ev Sigortası’ hediye olarak vatandaşımıza sunmaktayız. Devletimizin ve hükumetimizin sonuna kadar arkasında ve yanındayız. Hep beraber bu ekonomik krizin üstesinden geleceğiz. Biz biriz ve beraber bir bütünüz. Sonuçta biz Türkiye’yiz" şeklinde konuştu.




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