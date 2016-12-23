Eksi 30 derecede gençlerden benzersiz ’Mannequin Challenge’

Dünyayı saran cansız manken gibi kıpırdamadan durarak meydan okuma olarak bilinen ’Mannequin Challenge’ akımına Ardahan’dan Bi’Nefes tiyatro topluluğu da katıldı.

Ardahan’da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, beraberinde güzellikleri de getiriyor. Yüzeyi tamamen buz tutan Kura Nehri üzerine çıkan gençler halay çekerek keyif yaptı. Gençler ayrıca son günlerde popüler olan Mannequin Challenge yani ’cansız manken meydan okuması’ akımına katıldı. Eksi 30 derece soğukta donakalan gençler Ardahan’da yaşamı zorlaştıran soğuk havayı bir nebze de olsa anlatmaya çalıştı.

Bi’Nefes tiyatro topluluğu üyelerinden olan Metin Alan, Sibirya’da bile böyle bir soğuğun olmadığını söyleyerek, "’Ardahan’da yüzeyi tamamen donan Kura Nehri üzerindeyiz. Nehir dondu ama bizler de eksi 25-30 dereceyi bulan soğuklarda donuyoruz. Ama biz yine de yılmadan direnerek gerçekten yaşamaya çalışıyoruz Ardahan’da. Şu an Ardahan’da gördüğünüz gibi canlı yaratık yok ve sadece canlı yaratık olarak bizler varız. Gerçekten çok soğuk ve Sibirya’da bile böyle bir soğuk yok, donuyoruz. Valla yine de ne olursa olsun Ardahan’da olmaktan mutluyuz, fakat buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum? Ardahan’da ne esnaftan, ne işçiden vergi alınsın. Çünkü bizler zaten bu zor şartlar altında yaşayabiliyorsak büyük insanlarız" dedi.

Bi’Nefes tiyatro topluluğu üyesi Uğurcan Levent ise, "Ardahan’da dereler, göller ve nehirlerin hepsi tamamen dondu. Şehir dondu, evlerde insanlar ısınamıyor. Buz gibi havası var, çok soğuk, inanılmaz bir soğuk var. Resmen donuyoruz, sabah okula giderken, gelirken herkes üşüyor. Eksi 40-45 derece soğukta yaşıyoruz ama biz bu soğuk memleketin sıcakkanlı insanlarıyız. Çok mutluyuz burada olmaktan ve memleketimizi çok seviyoruz. Ardahan bizim için cennet mekan inanılmaz güzel bir yer" ifadelerini kaydetti.

Afrika’dan gelen Bruce Tapiwa Tomondo ise, "Afrika’dan geldim ve orada hava sıcaklığı artı 40 dereceyi görüyoruz. Buraya geldim Ardahan’da eksi 40 ve bazen eksi 50 derece bile oluyor ama burada mutluyum" diye konuştu.