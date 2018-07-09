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09 Temmuz 2018 15:13

Göle’de hayatını kaybeden İsmail Karakaş’ın yakınları, Vali Bilmez’i ziyaret etti

Ardahan Göle’nin Samandöken köyü kırsalında yürütülen terör operasyonları sırasında hayatını kaybeden İsmail Karakaş’ın yakınları, köy Dernek Başkanı Ensar Şahin ile birlikte, olayın yaşandığı günden itibaren sürekli olarak ailenin yanında bulunan ve olayın takipçisi olacağını belirterek, cenaze törenine de katılım sağlayan Vali Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Göle’de hayatını kaybeden İsmail Karakaş’ın yakınları, Vali Bilmez’i ziyaret etti

09 Temmuz 2018 15:13


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Bilmez, Dernek Başkanı Şahin ve Karakaş’a bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.


Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da eşlik etti.




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