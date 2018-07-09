» Göle'de Hayatını Kaybeden İsmail Karakaş'ın Yakınları, Vali Bilmez'i Ziyaret Etti
09 Temmuz 2018 15:13
Göle’de hayatını kaybeden İsmail Karakaş’ın yakınları, Vali Bilmez’i ziyaret etti
Ardahan Göle’nin Samandöken köyü kırsalında yürütülen terör operasyonları sırasında hayatını kaybeden İsmail Karakaş’ın yakınları, köy Dernek Başkanı Ensar Şahin ile birlikte, olayın yaşandığı günden itibaren sürekli olarak ailenin yanında bulunan ve olayın takipçisi olacağını belirterek, cenaze törenine de katılım sağlayan Vali Bilmez’i makamında ziyaret etti.