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14 Temmuz 2018 19:33

Karadağ’a yansıyan Atatürk’ün silüeti bulut engeline takıldı

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Atatürk’ün İzinde Gölgesinde Damal Şenlikleri renkli gösterilere sahne olurken, Karadağ’a yansıyan Atatürk’ün silüeti bulut engeline takıldı.

Karadağ’a yansıyan Atatürk’ün silüeti bulut engeline takıldı

14 Temmuz 2018 19:33


Etkinlikler kapsamında Damal Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Şenliğin finalini ise ünlü sanatçı Grup Abdal yaptı.Festival alanından Atatürk’ün silüetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi’ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar’ın eteklerinde saat 18.00’de izlenmesi planlanan Atatürk silüeti, hava muhalefeti nedeniyle görülmedi. Halaylar çekildiği ve uçurtmaların uçurtulduğu alanda bulut engeline takılarak izlenemeyen siluet vatandaşları oldukça üzdü.


Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl 22.’si yapılan Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ne yoğun bir katılımın olduğunu söyleyerek, ’’Evet bugün gölgeyi göremedik, ama bir ay boyunca izlendi. Her gün yüzlerce ziyaretçi gölgeyi görüyordu. Bu şenliklerin günü olmasına rağmen havanın azizliğine uğradık. Ancak şenliğimiz gayet güzel geçti. Sadece Ardahan ve yurt içinden değil, Avrupa’dan da gelenler oldu. Binlerce insanımızı bugün misafir ettik. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz.’’ dedi.




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