Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 17:33

Kaymakam İmamoğlu’nun 15 Temmuz Mesajı

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam İmamoğlu’nun 15 Temmuz Mesajı

14 Temmuz 2018 17:33


15 Temmuz 2016´ın ülkemiz tarihinde, demokrasi ve demokrasiye inananların zaferi olarak tarihe geçtiğini kaydeden İmamoğlu, “Milli iradeye, geleceğimize, demokrasiye, cumhuriyete darbe vurmaya çalışanlar, emellerine ulaşamamışlar ve bozguna uğramışlardır. Genci yaşlısı, kadını erkeği tüm Türkiye bir olmuş, birlik olmuş, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimine karşı, sokaklara caddelere dökülerek, gövdesini tanklara, toplara siper ederek, vatanına, bayrağına sahip çıkmış ve unutulmaz bir destan yazmıştır. Bu destan, demokrasinin destanıdır. Bu destan, yüce Türk Milletinin destanıdır. Vatan için, bayrak için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete irtikal eden gazilerimizi, rahmetle, saygıyla, minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç